Oroscopo Paolo Fox giovedì 7 Dicembre 2023: Bilancia propositivo

Ariete In amore è il caso di prestare grande attenzione. Potrebbero esserci grossi malintesi con il partner. Sul lavoro siete indecisi sulla strada da intraprendere e non è esclusa la possibilità di rivedere i termini di un accordo.

Toro I single possono fare ottimi incontri. Potreste vivere nuovi e interessanti brividi, emozioni che non provavate da tempo. Sul lavoro le idee non mancano, è il periodo migliore per dimostrare il vostro valore. Tirate fuori gli artigli.

Gemelli In amore è un periodo turbolento, con grandi dubbi e incognite. Cercate di stare lontani dalle polemiche, un ex potrebbe tornare a farsi vivo e questo potrebbe fortemente turbarvi. Sul lavoro fate chiarezza: quali sono le vostre reali priorità?

Cancro Giornata a rallentatore. Non spazientitevi se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro avete tanti progetti da portare a termine. Non esitate a chiedere aiuto qualora doveste capire di non riuscire a stare dietro a tutto e tutti. Una mano serve sempre, non siete onniscienti.

Leone Potete fare un incontro davvero importante. Sul lavoro invece se avete un’età matura dovete fare i conti con alcune antipatiche carte burocratiche. L’ora di andare in pensione è arrivata?

Vergine Giornata sarà turbolenta. Cercate di non tirare troppo la corda, specie in amore. Sentite il partner parecchio distante e freddo, e questo vi fa soffrire. Parlatevi e provate a chiarire.

Bilancia Iniziate la giornata in maniera propositiva. Nel pomeriggio una telefonata potrebbe turbarvi. Forse una persona che non aspettavate di sentire, come un ex. Cercate di mantenere la calma. Sul lavoro probabilmente ci sarà da rivedere un accordo

Scorpione In amore cercate di non tirare troppo la corda. Potreste ferire la sensibilità del partner, e non ne vale la pena. Recupero nei prossimi giorni. Sul lavoro necessitate di maggiori garanzie ma attenzione e non fare passi falsi.

Sagittario Avete finalmente una marcia in più e si nota. Avete ritrovato serenità e questo stato d’animo si riverbera positivamente anche nei sentimenti. Sul lavoro avete tante idee brillanti: portatele avanti e difendetele, se ci credete davvero. Fatevi valere.

Capricorno Ottimo cielo soprattutto per i single, potete fare nuovi entusiasmanti incontri. Se c’è una persona che vi piace, perché non vi fate avanti? Che avete da perdere? Sul lavoro avete una buona capacità d’azione e intuizione, cercate di incanalarle in progetti che si riveleranno preziosi nel futuro.

Acquario L’amore è assoluto protagonista della vostra vita. Favoriti i single, che possono trovare l’anima gemella. Sul lavoro il desiderio di cambiare si fa sentire, siete stanchi della solita routine. Le opportunità non tarderanno ad arrivare.