Baronissi, inaugurata l’opera dedicata all’artista “Nicola Fumo”

di Rita Milione

Inaugurata la piazzetta e il monumento dedicati a “Nicola Fumo”, il più illustre artista figlio di Baronissi. Nicola Fumo nativo di Saragnano, architetto e scultore emblema del barocco napoletano, e’ stato forse il più illustre cittadino di Baronissi.

Le sue preziose e innumerevoli sculture lignee sono patrimonio dell’umanità; diverse si trovano al Convento della SS. Trinità di Baronissi, ma anche in tante altre Chiese della Valle dell’Irno, tante a Napoli dove Fumo si trasferì’ da giovane. Famoso e apprezzato in Spagna, fu definito “lo scultore del Re”. A Madrid un suo “Cristo caduto “ nella centrale Chiesa di San Genesio. Famoso a Napoli e a Madrid, non conosciuto invece dai suoi conterranei.

“A un anno dal trecentesimo dalla sua morte (1725), – dichiara il Sindaco Gianfranco Valiante – abbiamo voluto ricordarlo a Baronissi, sua città natia, con gratitudine e orgoglio. L’arte, di cui Fumo e’ stato uno straordinario esponente, e’ cultura, formazione, crescita individuale e collettiva”.

“Il monumento dedicato a “Nicola Fumo” – continua il Primo Cittadino –, voluto dall’amministrazione comunale, ha dunque il significato di omaggiare un figlio illustre di questa terra ma anche di ricordare a tutti che arte e’ sinonimo di cultura, di bellezza, di crescita. L’opera in bronzo, riportante Nicola in atto di scolpire una “Madonna col Bimbo” e’ opera del medico scultore Pier Francesco Mastroberti, recentemente scomparso. Una straordinaria scultura che abbiamo posizionato in una piazzetta ricavata da un’area privata abbandonata che va ora a adornare un punto centrale della città”.

“Un ringraziamento a Matilde Mastroberti, figlia dell’artista, alla Consulta comunale della Cultura, segnatamente ad Anna Malesci e a Petronilla Pastore, per la realizzazione del bellissimo video-documentario sul nostro “ Nicola Fumo” che e’ stato illustrato a diverse classi delle Scuole cittadine. Un grazie, infine, alla Fonderia Nolana per l’ottimo lavoro e naturalmente ai nostri Tecnici comunali per la cura e la dovizia con cui hanno realizzato la piazzetta ospitante il monumento”, conclude il Sindaco.