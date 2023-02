Baronissi, inaugurazione eco-compattatore della plastica

di Rita Milione

Sarà inaugurato mercoledì 22 febbraio, alle ore 16.00, il nuovo eco-compattatore della plastica installato dal Comune di Baronissi in via Pertini, nella adiacenze della casa dell’Acqua, nel quartiere Nuova Irno. L’impianto installato serve per la raccolta differenziata di bottiglie in PET ed è in grado di riconoscere in modo selettivo questo tipo di plastica, riducendone il volume e favorendone il riciclo. L’eco- compattatore può essere utilizzato da tutte le utenze domestiche residenti a Baronissi.

“L’acquisto è stato finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica nell’ambito del programma sperimentale finalizzato a ridurre i rifiuti in plastica – spiega il sindaco Gianfranco Valiante – Baronissi è Comune plastic free e questo macchinario è un ulteriore strumento che consente di ricavare il PET utile per la produzione di altre bottiglie 100% riciclabili. È un sistema virtuoso che sperimentiamo anche nella nostra città”.

“L’obiettivo – spiega Alfonso Farina, assessore all’ambiente – è di coinvolgere i cittadini in un processo di partecipazione all’economia circolare, riciclando la plastica. L’eco-compattatore avrà un effetto positivo sui quantitativi di plastica raccolti, e quindi sull’ambiente. Con l’eco-compattatore aumentano di fatto per i cittadini le possibilità di riciclare il PET, in quanto potranno decidere di continuare a conferire questo rifiuto con il sistema tradizionale di raccolta differenziata attivo sul territorio, oppure utilizzare il nuovo macchinario. La differenza è che le bottiglie, senza ulteriori passaggi, andranno direttamente ad un centro di riciclo e saranno inserite nel processo di produzione dando vita a nuove bottiglie o a nuovi prodotti”. Il Comune di Baronissi ha infine previsto un sistema premiante: consente infatti ai cittadini di accumulare punti che si trasformeranno in “ecobuoni” per acquisti nei negozi convenzionati.