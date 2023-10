Baronissi, inaugurazione nuova sede del Salernitana Club “Matteo Giordano”

di Rita Milione

Il direttivo del Salernitana Club “Matteo Giordano” invita tifosi e concittadini oggi, martedì 3 ottobre, alle ore 19:19 all’inaugurazione della nuova sede sociale in via Cutinelli, 47 – Baronissi. All’evento saranno presenti calciatori e dirigenti della U.S. Salernitana 1919. Nel corso della serata sarà possibile iscriversi al club, per gli over 65 l’iscrizione è gratuita.