Oroscopo Branko martedì 3 ottobre 2023: Bilancia felice

Cari amici del Toro, la giornata parte alla grande, ma a volte dovete saper dire anche no: non potete fare tutto e accontentare tutti. Avete bisogno di rallentare un po’ i ritmi e di fare attenzione alla dieta!

Cari Cancro, avete bisogno di ritrovare serenità, equilibrio. Basta con le discussioni e le polemiche inutili. Dovete dormire di più per ricaricare le batterie in vista dei prossimi giorni.

Scorpione

Cari Scorpione, non riuscite ad essere calmi e sereno come vorreste, ma sbagliate… Non potete dire sempre tutto quello che pensate, non potete gettarvi a capofitto in tutto.