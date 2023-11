Baronissi, la nota del consigliere di minoranza De Salvo

di Redazione ZON

La nota del consigliere di minoranza del comune di Baronissi, De Salvo:

“Quei sorrisetti anche no… Ieri in Consiglio Comunale si è votata una variazione di bilancio, la seconda in pochi mesi, per complessivi 200.000 euro. Segnaletica stradale e lavori di manutenzione vari. Tutto giusto, tutto sensato e apprezzabile per un Comune che in tema di ordine e vivibilità da anni è un’eccellenza in tutta la provincia.

Abbiamo però segnalato una mancanza, secondo noi grave, che non ci ha consentito di votare a favore di questa variazione di bilancio. L’assenza, che si perpetua, di un segnale concreto e tangibile verso le tantissime famiglie che in questo periodo, ed in maniera crescente, soffrono la fame. Ho precisato nel mio intervento che si, mi riferivo ad un capitolo di spesa, quello dei contributi economici, che è ridotto a 9.000 euro e non si è ritenuto di ” irrobustire”….. L’aver affermato che, con il periodo natalizio alle porte, riconoscere un contributo una tantum alle famiglie indigenti del nostro Comune avrebbe alleviato una sofferenza psichica oltre che fisica, ha suscitato qualche sorrisetto di troppo in aula.

Certo, non tutti arrivano a comprendere quando si ha la certezza dello stipendio a fine mese, non tutti sanno immedesimarsi in chi non dorme e si contorce la notte, trafitto dall’angoscia di non sapere come pagare le bollette e fare un po’ di spesa. Per loro un contributo economico è forse un inutile ragalia ai soliti parassiti. Per noi è un segnale di umanità che potrebbe rendere meno doloroso a tanti il transito delle festività natalizie, tra palline colorate, addobbi e giocosa allegria. Per chi avrà lo spirito e la possibilità di viverlo così. Con lo stipendio a fine mese“.