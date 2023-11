Baronissi, la nota dei consiglieri di maggioranza

di Redazione ZON

“Il consigliere De Salvo è uscito dal letargo e ha iniziato con le sue dichiarazioni populiste. La vicenda del capitolo di spesa relativo ai contributi economici è pure demagogia. Descrive questa maggioranza come disinteressata e sprezzante di chi ha bisogno, assente sulle politiche sociali. E’ invece esattamente il contrario. Baronissi si è sempre distinta per l’attenzione e il sostegno alle fasce più deboli, dalle famiglie in difficoltà, ai ragazzi diversamente abili, agli anziani e minori. Inaccettabile il comportamento del consigliere”.

Lo scrivono in una nota i consiglieri di maggioranza del Comune di Baronissi. Sulla vicenda dei contributi economici, netta la posizione: “Quella che promuove De Salvo è una politica becera di assistenzialismo. A Baronissi abbiamo fatto di più attivando negli ultimi anni decine di borse lavoro che hanno garantito sostegno al reddito a decine famiglie, iniziative concrete per lenire il disagio economico di tanti disoccupati. E’ un minuzioso lavoro in stretta sinergia e correlazione con il Consorzio delle Politiche Sociali della Valle dell’Irno. Non più forme di assistenzialismo diffuso dunque, ma lavoro per cittadini in situazione di disagio economico che hanno salvaguardato anzitutto la loro dignità. Lo stesso si dica per le famiglie extracomunitarie giunte in città. Per loro abbiamo favorito l’inserimento lavorativo, sociale e abitativo avviando al lavoro nell’edilizia e nella ristorazione. Rispediamo al mittente i sorrisini”.