La polizia di Stato allo stadio Arechi con la campagna permanente “Questo non è amore”

di Rita Milione

In occasione dell’incontro di calcio “Salernitana – Lazio” e in coincidenza con la Giornata internazionale contro la violenza di genere del 25 novembre, la Polizia di Stato, allo Stadio Arechi di Salerno, con la Campagna permanente contro la Violenza di Genere Questo non è amore, rinnoverà il suo impegno per l’eliminazione della violenza sulle donne, per diffondere, attraverso l’informazione e la prevenzione, la cultura del rispetto e della consapevolezza.

Durante l’intervallo della gara sportiva, su proposta della Commissione Paritetica Pari Opportunità della Questura di Salerno, sui maxischermi presenti allo Stadio, sarà proiettato il video ufficiale realizzato dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la Campagna di sensibilizzazione 2023, cui seguirà la lettura di un messaggio.

Con questo progetto la Polizia di Stato conferma il proprio impegno ad informare e soprattutto aiutare l’emersione delle situazioni di violenza, offrendo alle vittime – attuali e potenziali – il massimo supporto con personale specializzato, nella consapevolezza di quanto sia importante rompere l’isolamento e trovare il coraggio di parlare di ciò che avviene tra le mura di casa, perché gli episodi di violenza rappresentano una “vigliaccheria e un degrado per gli uomini e per tutta l’umanità” (Papa Francesco).