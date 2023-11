Luci d’Artista 2023: oggi lo start ufficiale

di Rita Milione

Da oggi, venerdì 24 novembre, a domenica 21 gennaio Salerno accende le sue celebri Luci d’Artista: tutta la città sarà illuminata da opere d’arte luminosa installate nelle piazze, nelle strade, nei parchi. Un’atmosfera magica che coinvolge centinaia di migliaia di visitatori arrivati a Salerno per restare incantati dalla visione di queste fantastiche creazioni. La manifestazione è organizzata dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania il cui Presidente Vincenzo De Luca è stato ideatore della manifestazione.

Per questa edizione Luci d’Artista propone tantissime nuove installazioni. Cresce la curiosità per ammirare le creazioni luminose la cui visita è completamente libera e gratuita. La Villa Comunale espone Animalandia, le Quattro Stagioni sono protagoniste in Via Mercanti, la Fata delle farfalle domina la scena in Sedile del Campo, a Piazza Flavio Gioia va in scena la Danza delle meduse. Geometrie di Natale a S. Agostino ed i Mondi di Corso Vittorio Emanuele immergono nella magia del Natale. Tre i grandi alberi di Piazza Portanova, Vittorio Veneto, Mons. Grasso. Il Duomo dell’anno Mille è circondato da schiere angeliche e sono tante le figure religiose.

Sono tanti i decori luminosi che lasciano a bocca aperta: palme, fiocchi di neve, stelle, alberi innevati, ghirlande, fontane. Tra le opere emergono anche creazioni ispirate al mito, circo, fiabe, poesia. Le lampade che compongono le opere sono led a basso consumo energetico e grande intensità luminosa.



Salerno è servita dal servizio di alta velocità ferroviaria ed è ben collegata con le principali autostrade. Luci d’Artista è arricchita da eventi, spettacoli, occasioni per assaporare i piaceri della bella Salerno: arte e storia, shopping, enogastronomia e movida.