Baronissi, la Pro Loco presenta la brochure della città

di Rita Milione

Sabato 14 ottobre, in Piazzetta Municipio 1, la Pro Loco Baronissi presenta “Visit Baronissi”, la brochure della città. “Visit Baronissi” nasce come progetto finalizzato alla scoperta e alla promozione del territorio, con l’obiettivo di portare a conoscenza le bellezze e le risorse della città. Esso è il risultato di un intenso studio finalizzato al lancio del turismo esperienziale, ove l’Associazione propone percorsi turistici, non solo alla scoperta del luogo ma vere e proprie esperienze “emozionali”.

Il presidente Maria Picarone, il Direttivo e i Soci invitano la cittadinanza a partecipare al Convegno, in cui interverranno il Dott. Gianfranco Valiante, Sindaco della Città di Baroniss, il Prof. Fausto Longo, Direttore della scuola di specializzazione di beni archeologici dell’Università degli Studi di Salerno e Università L’Orintale di Napoli, il Prof. Rosario d’Acunto, Presidente Nazionale ASSOTES formatore e progettista Artes Turismo Esperenziale Professionale, Pietro D’Aniello, presidente Co.P.I.S. e consigliere provinciale UNPLI.

“Vogliamo condividere con tutta la nostra Città il progetto che, con passione e amore per il nostro territorio, vuole essere strumento di promozione, valorizzazione e fruibilità dei servizi e siti artistici e culturali”, spiega il presidente Maria Picarone invitando l’intera cittadinanza a prendere parte alle iniziative che la Pro Loco propone.