Baronissi: Valiante saluta i neo-diplomati in viaggio a Praga

di Antonio Jr. Orrico

Una nuova opportunità. Cinque neo-diplomati di Baronissi, premiati tramite il merito, avranno la possibilità di godere di un viaggio premio a Praga. I ragazzi potranno visitare la capitale ceca dal 9 al 12 Ottobre, grazie ad un viaggio interamente pagato dal Comune. L’avviso era rivolto solamente a studenti che avessero maturato le valutazioni più alte all’interno della prova finale dell’esame di maturità. Per i ragazzi, i cinque selezionati, si tratta di una vera e propria occasione da non perdere.

Per l’occasione, i cinque hanno preso parte ad un evento dalle grandi occasioni. Infatti, a Palazzo di Città il sindaco Gianfranco Valiante ha salutato direttamente, in prima persona, gli studenti. Successivamente, si è recato presso loro ed ha fatto i complimenti a Mario Cirigliano, Alessia Napoli, Martina Di Gilio, Francesca Lepore e Nicolò D’Ambrosio. Il sindaco li ha poi salutati affettuosamente, con l’augurio che proseguano il loro percorso formativo in maniera sempre più brillante.

I ragazzi di Baronissi partiranno ufficialmente lunedì prossimo, e saranno accompagnati dal vicesindaco Anna Petta (che parteciperà al viaggio a proprie spese). A parità di punteggio, naturalmente, si è tenuto conto anche della posizione reddituale di uno o più candidati. I viaggi hanno lo scopo di garantire un arricchimento culturale per gli studenti che si sono distinti nel proprio percorso scolastico.