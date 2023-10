Premio Nobel per la Letteratura 2023 a Jon Fosse

di Rita Milione

Il Premio Nobel per la Letteratura 2023 è stato conferito a Jon Fosse, il premio gli è stato assegnato “per le sue opere teatrali e la prosa innovativa che danno voce all’indicibile”. Considerato uno dei maestri della letteratura scandinava, è conosciuto come autore emblematico della scena teatrale contemporanea. Premiato nel 2007 cavaliere dell’Ordre national du Mérite in Francia e considerato dal Daily Telegraph uno dei 100 geni viventi. Gli è stato inoltre concesso, per meriti letterari, di risiedere nella residenza reale di Grotten.

Chi è lo scrittore

Scrittore, poeta e drammaturgo norvegese, Jon Fosse è nato ad Haugesund nel 1959. Si è laureato all’Università di Bergen in letteratura comparata e da allora ha iniziato a dedicarsi a tempo pieno alla scrittura, insegnando a lungo all’Accademia di scrittura di Hordaland. Oggi vive nella residenza onoraria di Grotten, a Oslo, concessagli dal re di Norvegia per i suoi meriti letterari che lo hanno reso famoso a livello internazionale.

Jon Fosse ha esordito nella scrittura nel 1983 con il romanzo Raudt, svart (Rosso, nero), sperimentando poi la narrativa breve, la poesia, la saggistica e la letteratura per l’infanzia. Nel suo primo dramma Nokon kjem til å komme (Qualcosa sta per arrivare, 1992-93) – spiega la Treccani – è compiutamente espressa la sua cifra stilisticaLe sue opere sono state tradotte in oltre 40 lingue, compreso l’italiano. Il 5 ottobre 2023 gli viene assegnato il Premio Nobel per la Letteratura “per le sue opere teatrali e la sua prosa innovativa che danno voce all’indicibile”.