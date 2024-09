Baronissi, la Sindaca Anna Petta assegna gli incarichi ai consiglieri comunali

di Redazione ZON

Anna Petta: un’occasione importante

La Sindaca di Baronissi, Anna Petta, ha ufficializzato questa mattina gli incarichi ai consiglieri comunali della maggioranza, completando così un altro importante tassello del nuovo assetto amministrativo cittadino. La decisione di conferire specifici incarichi ai consiglieri comunali è frutto di una riflessione mirata, volta a valorizzare l’apporto di ciascun componente della maggioranza e a garantire una gestione condivisa e partecipata delle principali tematiche che interessano la comunità di Baronissi.

“Un’occasione importante per dare maggiore slancio alla macchina amministrativa e imprimere un’accelerazione nell’attuazione degli obiettivi programmatici che l’Amministrazione si è posta sin dall’inizio del mandato. Il conferimento di compiti specifici ai consiglieri comunali permette di coinvolgere direttamente tutte le energie disponibili, rafforzando l’impegno collettivo verso il raggiungimento di risultati concreti per il benessere della comunità. Ogni consigliere, infatti, grazie al mandato che gli è stato assegnato, sarà chiamato a collaborare attivamente alla realizzazione di progetti che richiedono ulteriori approfondimenti e sviluppi, consentendo un’azione più capillare e puntuale su temi di grande rilevanza per il nostro territorio, in linea con le capacità specifiche di ogni consigliere”.

I consiglieri

Gli incarichi, così come sono stati suddivisi, riguardano ambiti di particolare interesse per la comunità e sono state attribuiti in modo da valorizzare le competenze e le attitudini dei singoli consiglieri.

In particolare, Ester Sapere si occuperà della promozione delle politiche giovanili e della formazione, un settore cruciale per il futuro dei giovani della città;

Rubina Melchiorre sarà responsabile della promozione del territorio e delle sue tradizioni, con un focus particolare sull'attivazione e promozione della Casa della Cultura, una struttura che riveste un ruolo centrale nella valorizzazione delle nostre risorse culturali.

Massimo Paolillo avrà il compito di occuparsi dell’associazionismo e della tutela delle frazioni, un tema particolarmente caro alla nostra comunità.

Giuseppe Pasquile sarà delegato alle politiche per il turismo e al gemellaggio, con l'obiettivo di incrementare l'attrattività di Baronissi a livello nazionale e internazionale.

Antonio Santoro si occuperà delle politiche di incentivo al commercio e supporterà l'organizzazione degli eventi, contribuendo così a rivitalizzare l'economia locale.

Margherita Aliberti sarà impegnata nelle politiche attive in tema di disabilità e nella promozione dei prodotti tipici locali e dell'artigianato, settori che rappresentano una risorsa importante per il nostro territorio.

Sabatino Ingino sarà responsabile della viabilità e della realizzazione di interventi pubblici, con un'attenzione particolare allo sviluppo sostenibile, mentre Serafino De Salvo si occuperà del contenzioso e della riforma degli istituti di democrazia diretta e indiretta.

Melchiorre Vincenzo avrà il compito di gestire le politiche di contrasto al degrado urbano e di coordinare le azioni per il recupero delle entrate comunali.

Peppe Sabatino sarà delegato alla promozione di Baronissi come città giardino, promuovendo interventi di restyling urbano e riqualificazione degli spazi pubblici;

Rossella Napoli si occuperà della tutela ambientale e della promozione dei diritti civili e della legalità.

Anna Petta: “Ogni incarico è stato pensato per rispondere alle esigenze specifiche di determinati settori”

“Ritengo che coinvolgere direttamente i consiglieri comunali attraverso l’assegnazione di incarichi ben definiti in linea con le loro personali attitudini e competenze sia un segnale di fiducia e di responsabilizzazione, ma soprattutto un modo per dare maggiore spinta alla nostra azione amministrativa. Ogni incarico è stato pensato per rispondere alle esigenze specifiche di determinati settori, permettendo ai consiglieri di approfondire tematiche importanti e di lavorare in modo concertato con la giunta e con il sindaco. La coesione e la sinergia tra tutti i componenti dell’Amministrazione sono fondamentali per garantire una gestione efficace e per assicurare che il nostro programma di governo venga attuato in tutte le sue parti, nel rispetto dei tempi e degli impegni assunti con i cittadini” – conclude la Sindaca Anna Petta.

Tutte le attività intraprese dai consiglieri saranno realizzate in stretto coordinamento con la Sindaca e con l’intera giunta, assicurando una gestione coerente e integrata, capace di rispondere in modo efficace e tempestivo alle esigenze della comunità e di assicurare una piena attuazione del programma amministrativo.