Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Variante PUC, nessuna speculazione edilizia, basta allarmismi”

L’Amministrazione Comunale di Baronissi respinge con fermezza le affermazioni dell’Associazione Per Niente Facili in merito alla variante del Piano Urbanistico Comunale (PUC). Le dichiarazioni diffuse sui social e sugli organi di informazione sono fuorvianti e prive di fondamento. È necessario fare chiarezza per non alimentare allarmismi ingiustificati tra i cittadini. La variante non prevede affatto la costruzione di 1.111 nuovi alloggi, né un consumo indiscriminato di suolo. Si tratta di un intervento mirato a correggere e migliorare la pianificazione urbanistica, con piccoli adeguamenti e rimodulazioni degli ambiti produttivi e residenziali. In valore assoluto, vi sarà una riduzione del numero di alloggi e quindi del carico insediativo sul territorio. Inoltre, questa variante evita contenziosi legati a precedenti osservazioni al piano regolatore del 2018.

La Giunta Comunale ha lavorato per trovare soluzioni che garantiscano il rispetto delle normative vigenti, evitando lunghe dispute legali e promuovendo una gestione del territorio più efficace e trasparente.

“La nostra amministrazione ha sempre agito con trasparenza e con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita a Baronissi. Parlare di una colata di cemento è del tutto fuorviante e scorretto. La variante recepisce la normativa sulla rigenerazione urbana, puntando alla riqualificazione di aree già costruite e degradate, senza nuovo consumo di suolo. Siamo aperti al dialogo con i cittadini, ma respingiamo le accuse pretestuose che mirano solo a screditare il nostro operato.” A dirlo è la Sindaca di Baronissi Anna Petta.

“Non ci sarà alcuna speculazione edilizia, né un incremento massiccio del numero di alloggi. La variante prevede semmai una riorganizzazione delle aree urbane per uno sviluppo più equilibrato e sostenibile. Il nostro obiettivo è favorire la crescita della città nel rispetto dell’ambiente, della normativa regionale e delle reali esigenze della comunità.” A dirlo è il Vicesindaco e assessore all’urbanistica Luca Galdi.

“Il piano urbanistico comunale persegue finalità di rigenerazione territoriale e urbana, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, ecologica ed economica. Ogni scelta è dettata dall’interesse della comunità, con un’attenzione costante alla tutela del paesaggio e del territorio. L’Amministrazione Comunale rimane disponibile al confronto con cittadini e associazioni nella Casa Comunale, ma invita tutti a informarsi correttamente prima di diffondere allarmismi infondati. La trasparenza e la corretta informazione sono alla base di un dialogo costruttivo per il futuro della nostra città” – concludono -.