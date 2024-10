Baronissi, l’amministrazione comunale convoca i commercianti per un incontro dedicato

di Redazione ZON

Mercoledì 23 ottobre alle ore 15:00, presso l’Aula Consiliare del Palazzo di Città, il Sindaco di Baronissi, Anna Petta, l’Assessore alle Attività Produttive, Giuseppe Giordano, e il Consigliere Delegato al Commercio, Antonio Santoro, incontreranno i commercianti locali per discutere delle necessità e delle proposte del settore commerciale. Questo incontro rappresenta un’importante opportunità per rafforzare il dialogo tra il Comune e il mondo imprenditoriale.

“Sin dal nostro programma elettorale, avevamo promesso di ascoltare le imprese del territorio e, nelle linee guida per la nostra amministrazione, abbiamo inserito come priorità l’ascolto delle istanze dei commercianti. Vogliamo che le esigenze delle imprese locali diventino parte integrante delle scelte che faremo per il futuro economico di Baronissi. È solo attraverso un confronto costante che possiamo rafforzare la rete tra imprese e Amministrazione e garantire uno sviluppo solido del territorio”, dichiara la Sindaca di Baronissi, Anna Petta.

“Questo incontro si configura come un vero e proprio tavolo di lavoro, un punto di riferimento per raccogliere le istanze e le problematiche del mondo produttivo e tradurle in soluzioni concrete. Ci stiamo già attivando per recepire le prime proposte dal settore imprenditoriale e nei prossimi mesi lavoreremo su azioni concrete, come la semplificazione amministrativa e l’organizzazione di iniziative promozionali per imprese, prodotti e territorio. È fondamentale instaurare un dialogo proattivo con l’Amministrazione comunale per trovare una sintesi tra le diverse necessità dei nostri commercianti“, continua l’Assessore alle Attività Produttive, Giuseppe Giordano.

L’incontro del 23 ottobre sarà un momento centrale per rilanciare la collaborazione tra il Comune e il mondo delle attività produttive di Baronissi. L’obiettivo principale è quello di creare un canale di comunicazione diretto con le imprese, per ascoltare le loro necessità, analizzare insieme le problematiche e definire strategie di crescita a beneficio di tutto il territorio. Promuovere il dialogo tra il Comune e gli operatori economici è il primo passo per immaginare insieme una Baronissi più competitiva e attrattiva.