Baronissi: lavori in Via Cirillo per la realizzazione di condotte e grigliati stradali

di Adelaide Senatore

Iniziati questa mattina i lavori di manutenzione straordinaria su via Cirillo a Baronissi per la realizzazione di condotte, pozzetti e grigliati vicino alle abitazioni civili. Il Sindaco Gianfranco Valiante ha comunicato la notizia attraverso un post su Facebook.

“I lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di condotte, pozzetti e grigliati in prossimità di civili abitazioni. Opere necessarie per la prevenzione dei sistematici allagamenti, in caso di pioggia, delle aree attigue ai fabbricati. Diamo così risposta ai cittadini residenti che avevano, a ragione. richiesto l’intervento comunale. Salvo imprevisti, anche connessi alle condizioni meteo, i lavori saranno conclusi entro dieci giorni”. Questo il messaggio pubblicato dal primo cittadino.