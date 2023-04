Oroscopo Paolo Fox Martedì 18 Aprile 2023: Acquario brillante

Ariete In arrivo una buona giornata per mettersi in viaggio o fare qualcosa che vi piace veramente. Per quanto riguarda il lavoro, non avete problemi di leadership e tutti i colleghi vi seguono consapevolmente. Si fidano. In amore potrebbe nascere una nuova relazione. Coraggio.

Toro Vi attende una giornata che potrebbe regalarvi qualcosa di buono. Potrebbe essere una giornata romantica e passionale. Tendete a circondarvi di persone mature che passano del tempo con voi volentieri.

Gemelli Vi fate notare dalle persone per la vostra grande cordialità. Avete voglia di condividere le vostre opinioni con qualcuno. I rapporti con gli altri sono tendenzialmente buoni, riuscite anche a risolvere dei conflitti e divergenze che si sono create. Non dovete essere troppo autocritici.

Cancro Avete diverse strade tra cui scegliere, cercate di capire quale può essere la migliore per voi al fine di di raggiungere i vostri obiettivi. Le stelle stanno venendo dalla vostra parte, vi sentirete più soddisfatti e quindi più rilassati. Andate incontro alle esigenze degli altri.

Leone Oggi sarà la giornata giusta per dedicarsi ad attività ricreative e per socializzare con gli altri. Potrebbe essere incentrata sullo sport, o in momenti divertenti da passare con bambini e le arti. Possedete una buona capacità di mediazione, questo vi consente di risolvere alcuni conflitti preesistenti ed evitare che altre divergenze possano venire a galla.

Vergine Se siete interessati, ci sono buone occasioni per le proprietà immobiliari. Non fatevi problemi che non ci sono. Siete dotati di una buona capacità relazionale che faciliterà i rapporti con gli altri. Tendete a cercare complicità e non competizione, ma nonostante questo raggiungerete buoni risultati.

Bilancia Un problema del passato sta tornando alla luce, a breve sarete costretti a riaffrontarli ma dovete studiare bene la strategia migliore per risolverli. Un affare famigliare potrebbe portare altri problemi… Potreste però anche affrontare il problema di petto e trovare il modo di trovare una soluzione definitiva.

Scorpione Il cielo mette in risalto la vostra capacità di trovare i punti deboli delle persone utilizzando il vostro talento innato nel saper comunicare. La vostra percezione sarà ai massimi livelli e affinerete il modo con cui vi avvicinate agli altri. La casa sarà al centro della vostra attenzione.

Sagittario Giove vi sprona a cercare nuove avventure e ad ampliare i vostri orizzonti. Questo è il momento perfetto per organizzare un viaggio o intraprendere un nuovo corso di studi. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra capacità di adattamento e il vostro entusiasmo vi porteranno lontano.

Capricorno Saturno vi rende responsabile e perseverante. Usa queste qualità per affrontare le sfide che si presenteranno, sia sul lavoro sia nella vita personale. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra dedizione e il vostro impegno vi permetteranno di raggiungere risultati eccellenti. In amore, cercate di essere più flessibili.

Acquario Urano vi dona una mente brillante e visionaria. Approfittate di questa energia per sviluppare idee innovative e per esplorare nuovi interessi. Per quanto riguarda il lavoro, potreste trovare soluzioni originali ai problemi che vi si presentano.