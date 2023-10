Baronissi, libri di testo: pubblicato avviso per i buoni

di Antonio Jr. Orrico

Un nuovo avviso molto importante per quanto riguarda la scuola. Il Comune di Baronissi, infatti, ha pubblicato sul proprio sito un avviso per richiedere i buoni per i libri di testo relativi all’anno scolastico 2023/2024. Ai buoni hanno diritto gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado di Baronissi. Il limite minimo è l’appartenenza a famiglie con Isee 2022 fino a 13.300 euro. Un beneficio, dunque, che va a privilegiare chi ha meno possibilità di pagare l’occorrente studentesco.

Il bonus è destinato agli studenti, qualunque ne sia la residenza, iscritti per questo anno scolastico presso la scuola media e gli istituti superiori aventi sede nel Comune di Baronissi. L’effettiva misura del contributo sarà successivamente definita in base al numero delle istanze pervenute in riferimento ai fondi disponibili e nei limiti del costo dei libri della dotazione dei testi nella classe frequentata.

Per godere di questo privilegio, la procedura è semplice. La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente on line accedendo al sito www.comune.baronissi.sa.it nella sezione dedicata. Per effettuare la domanda, sarà necessario possedere le credenziali SPID. La domanda, naturalmente, dovrà essere presentata entro e non oltre il limite del 10 Novembre. Ad essa bisognerà allegare la relativa documentazione.