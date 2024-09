Baronissi, Lunedì 9 Settembre inaugurazione del Polo dell’infanzia di Caprecano

di Redazione ZON

Lunedì 9 settembre alle ore 10:30 si svolgerà l’inaugurazione del nuovo Polo dell’Infanzia di Caprecano: una struttura all’avanguardia che ospiterà le scuole dell’infanzia delle frazioni di Sava, Caprecano e Orignano.

L’edificio, recentemente oggetto di importanti lavori di completamento e riqualificazione funzionale ed energetica, si presenta come un esempio di edilizia scolastica moderna: sismicamente sicuro, dotato di ampi spazi aperti, mensa, è pensato per garantire un ambiente sicuro e stimolante per i più piccoli.

“Siamo felici di inaugurare questo nuovo polo per l’infanzia. É fondamentale migliorare i servizi per il territorio. Vogliamo offrire ai nostri bambini un luogo sicuro, moderno e ben attrezzato, che rappresenti un punto di riferimento non solo per l’istruzione, ma anche per lo sviluppo sociale e comunitario delle nostre frazioni. La scuola è un presidio sociale fondamentale per la formazione dell’individuo e per lo sviluppo di una coscienza civile. La comunità educante ha un valore imprescindibile: i nuovi spazi consentiranno la socializzazione e l’incontro, saranno crocevia di relazioni”. A dirlo è la Sindaca di Baronissi Anna Petta.

La prima cittadina di Baronissi ha voluto anche rivolgere un ringraziamento speciale agli Uffici comunali per l’impegno profuso nella realizzazione di questa importante opera destinata ai bambini: “Questo progetto è stato possibile grazie al lavoro di squadra tra l’Amministrazione, gli uffici competenti e la ditta esecutrice dei lavori a cui va un sentito grazie“.

“Il nostro impegno come Amministrazione è stato quello di valorizzare il patrimonio pubblico, garantendo spazi sicuri e all’avanguardia per i nostri bambini. Vogliamo offrire loro non solo un luogo di apprendimento, ma un ambiente che possa stimolare la crescita personale e sociale in piena armonia con il territorio circostante. Questa opera testimonia la volontà di investire concretamente nelle infrastrutture educative, assicurando un patrimonio che sarà un punto di riferimento per le future generazioni”. A dirlo è l’assessore al Patrimonio Luca Galdi.

L’assessore alla Scuola Giuseppe Giordano sottolinea l’importanza strategica di questa nuova struttura per la comunità: “In un contesto dove spesso si assiste alla riduzione delle risorse e dei servizi educativi, noi abbiamo deciso di investire in un polo che rappresenta un vero presidio territoriale. Grazie agli spazi ampi i bambini potranno sviluppare al meglio le loro competenze in un ambiente sereno, stimolante, attento alle esigenze del territorio, in risposta alle esigenze delle famiglie”.

L’intera cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia di apertura, per scoprire da vicino questo nuovo e moderno spazio dedicato all’infanzia.