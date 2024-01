Baronissi, lavori di messa in sicurezza in via Sant’Andrea

di Antonio Jr. Orrico

Lavori urgentissimi. Il manto stradale di Via Sant’Andrea di Baronissi è ancora oggetto di lavori da parte del Comune. A comunicarlo, è stata la stessa pagina del Comune su Facebook, tramite un post secco.

“Il Comune di Baronissi informa che dalle ore 14.00 di oggi 22 gennaio (e fino alle ore 17 circa) saranno eseguiti indifferibili lavori di messa in sicurezza e pavimentazione stradale alla via Tommaso San Severino incrocio via Sant’Andrea. Allo scopo di mitigare i disagi, si consiglia di servirsi di percorsi alternativi. Uscita – entrata autostradale consigliata Baronissi nord.” ha comunicato lo stesso Comune, tramite la sua pagina ufficiale.