Baronissi, il sindaco Valiante in udienza da Papa Francesco

di Antonio Jr. Orrico

Una notizia molto importante e costellata da un’aura sacra. Infatti, una delegazione di sindaci del salernitano ha ufficialmente ricevuto udienza da Papa Francesco, a Roma. Tra i duecento primi cittadini che si sono recati nella sala Clementina del Palazzo apostolico vaticano per incontrare il Pontefice, erano presenti anche i sindaci Gianfranco Valiante (Baronissi), Modesto Lamattina (Caggiano), Antonio Briscione (Contursi Terme), Giuseppe Caso (Romagnano al Monte) e Oscar Imbriaco (Laviano).

Come riportato dallo stesso quotidiano “Il Mattino“, oggi in edicola, l’udienza si è tenuta in modo pubblico. Infatti, l’incontro era aperto anche ai membri di Asmel, ovvero l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali. I sindaci, tra cui Gianfranco Valiante di Baronissi, hanno discusso con il Santo Padre toccando temi a lui cari. Tra questi, senza dubbi, la crescente attenzione che la Chiesa e il pontefice hanno mostrato negli ultimi anni per i piccoli comuni.

Il sindaco di Caggiano Lamattina ha commentato sui social: “Ci sono giornate fredde in cui incontri speciali riscaldano il cuore. Un’udienza speciale con Sua Santità Papa Francesco organizzata dall’Asmel, mi ha regalato l’opportunità di reincontrare il Santo Padre al quale ho potuto riaffidare tutta la comunità caggianese con un particolare pensiero ai nostri concittadini e concittadine che hanno più bisogno della sua preghiera. Grazie Santo Padre per l’energia che infonde ad ogni sua stretta di mano.“