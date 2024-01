Bocelli chiede a Obama: “Esistono gli Ufo?”

di Rita Milione

Andrea Bocelli, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, svela l’aneddoto legato ad una visita alla Casa Bianca durante il mandato del presidente Barack Obama. Il famoso tenore durate l’intervista ha rivelato di aver posto una domanda particolare all’allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama: “Gli Ufo esistono o no?” Obama rimase un po’ interdetto e rispose: “Non abbiamo extraterrestri qui ma ci sono fenomeni che non riusciamo a spiegare”, racconta Bocelli.

“Fino a qualche anno fa ero molto intransigente e non ci volevo credere, non ne volevo nemmeno parlare. Mi sembrava una perdita di tempo clamorosa – ha spiegato il cantante –. Poi, se uno comincia a pensare a quello che è contenuto nelle Sacre Scritture… La visita degli extraterrestri è presente nel Vecchio Testamento. Quando la Madonna a Nazareth vede questo ‘essere di luce’ che gli annuncia quello che sta per succedere… non sarà mica stato un terrestre…”.

Andrea Bocelli fu ospite alla Casa Bianca nel febbraio del 2016, quando cantò “Amazing Grace” davanti ai coniugi Obama che sono da sempre suoi ammiratori.

Andrea Bocelli

Andrea Bocelli è un tenore e cantante pop italiano. Dopo aver lavorato per un anno come assistente in uno studio legale, Bocelli decise di dedicarsi completamente al canto, prendendo lezioni private. Voce tenorile, la sua notorietà incominciò nel 1993, quando cantò il duetto Miserere con Zucchero, per poi consolidarsi con la canzone Il mare calmo della sera, firmata da Zucchero, con cui vinse il Festival di Sanremo del 1994 tra le Nuove Proposte.

Negli anni è diventato uno dei cantanti italiani più famosi nel mondo, collaborando con molti altri notissimi interpreti a livello internazionale, tra cui Luciano Pavarotti, Lady Gaga, Dua Lipa, Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Céline Dion, Christina Aguilera, John Miles, Marta Sánchez, Stevie Wonder, Hélène Ségara, Giorgia, Sarah Brightman, Laura Pausini, Natalie Cole, Mary J. Blige, Barbra Streisand, Nicole Scherzinger e Ariana Grande.