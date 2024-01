Salerno, primato per le Luci D’Artista: 300mila presenze

di Antonio Jr. Orrico

Un primato assoluto, che ancora una volta sbaraglia la concorrenza e riscrive i limiti superati l’anno precedente. L’edizione 2023/2024 delle Luci D’Artista, a Salerno, si è ufficialmente conclusa. I numeri non sono ancora ufficiali, ma un fattore sicuro è trapelato dalle prime voci: si tratta di un’edizione che ha nuovamente riscritto il libro dei record. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino“, in poco meno di due mesi i visitatori sono stati tantissimi.

In tantissimi provenienti da tutta Italia e dall’estero si sono riversati in città per ammirare le installazioni luminose. Si contano ben seicento pullman autorizzati, per un totale di 30mila turisti arrivati principalmente da Puglia, Calabria, Basilicata, Lazio, Toscana e Veneto. A questo numero va aggiunto quello di coppie, famiglie e comitive che hanno scelto di raggiungere Salerno in treno o in auto. Le prime stime, a tal proposito, sono assolutamente eccezionali.

Il pubblico per le Luci D’Artista è stato davvero ampio. Stando alle stime degli operatori, infatti, si parla di oltre 300mila persone che hanno contribuito a far salire il tasso di occupazione, sia nelle strutture alberghiere che in quelle extralberghiere. Un vero e proprio successo per la provincia campana.

Un dato su tutti attesta e certifica l’incredibile numero di ospiti ricevuti per quest’edizione. Infatti, durante la sola giornata dell’8 Dicembre, nel corso del ponte dell’Immacolata, a varcare le soglie della Villa Comunale della città sono stati in 170mila. Numeri da capogiro.