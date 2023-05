Baronissi: nuovo campetto sportivo per i giovani a Orignano

di Rita Milione

Work in progress a Orignano, frazione di Baronissi, per la realizzazione del nuovo campetto sportivo polifunzionale destinato ai più giovani. La struttura, tanto attesa dai nostri under 15, sorgerà a pochi metri dall’edificio scolastico, in un’ area in grossa espansione in cui realizzeremo a breve il nuovo asilo nido (finanziato PNRR) e il centro cottura (finanziato PNRR) che servirà tutte le mense scolastiche della città. La nuova opera sarà consegnata entro la fine del mese di giugno.

“E’ un altro servizio che arricchisce la città a conferma della massima attenzione per le esigenze di tutti”, ha dichiarato il Sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante.