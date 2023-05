A Salerno la presentazione del progetto “Rete di scuole per vendite in rete”

di Rita Milione

Si terrà martedì 30 maggio alle ore 12 presso la Camera di Commercio di Salerno (Sala Conferenze, via Clark, 19/21) la presentazione conclusiva del progetto “Rete di scuole” organizzato da Aicel (Associazione italiana commercio elettronico) con Anpal Servizi.

Giunta alla seconda edizione, l’iniziativa portata nelle aule scolastiche per formare i futuri imprenditori dell’e-commerce ha coinvolto quattro classi al quarto e al quinto anno di istituti scolastici di secondo grado della Campania, con il patrocinio della Camera di Commercio di Salerno. L’obiettivo è promuovere le competenze digitali degli studenti e facilitare il loro ingresso nel mercato del lavoro, secondo il modello dei PCTO (Percorsi di sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento).

Lo scorso anno Rete di scuole è stata realizzata in Calabria. Nell’anno scolastico in corso circa 70 studenti e studentesse campane si sono messi alla prova nella progettazione di una piattaforma e-commerce e nella pianificazione delle attività di marketing e amministrative per la vendita online a favore di un’impresa locale, il Pastificio La Fazenda di Pagani in provincia di Salerno. Gli istituti scolastici che hanno aderito al progetto promosso da Aicel e Anpal Servizi sono l’IIS G. Siani di Napoli, l’IIS G. Marconi di Torre Annunziata (Napoli) e a Salerno: l’Istituto di Istruzione superiore Galilei – Di Palo e l’IIS Della Corte Vanvitelli.

Nella giornata del 30 maggio, dopo il benvenuto di un rappresentante istituzionale della CCIAA di Salerno interverranno Michele Raccuglia, responsabile Anpal Servizi Campania-Calabria, e Manuela Borgese, vicepresidente di Aicel. Gli studenti che hanno partecipato all’iniziativa presenteranno i loro progetti. Quello giudicato più efficace, sarà utilizzato dal pastificio artigianale La Fazenda per l’implementazione della sua piattaforma e-commerce. Al progetto Rete di scuole per vendite in rete ha preso parte come sponsor anche UPS.