Baronissi, PNRR finanzia la “Casa della Comunità”

di Redazione ZON

E’ stata finanziata con fondi PNRR la “Casa della Comunità” di Baronissi, un centro sanitario polispecialistico di accesso alle cure primarie, di orientamento e di assistenza per i cittadini. Sorgerà su un’area comunale di circa duemila mq della Città della medicina. L’Asl di Salerno sta definendo il progetto esecutivo dell’opera che darà il via alle procedure operative di realizzazione.

“E’ una notizia importante per il territorio – sottolinea con soddisfazione il sindaco Gianfranco Valiante – per creare una struttura integrata di assistenza, partendo dalla casa come primo “luogo di cura”. Nella struttura finanziata a Baronissi opereranno team multidisciplinari di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, professionisti della salute; insomma, rafforzeremo l’assistenza sanitaria e sociale sul territorio nonché una loro maggiore integrazione con la componente sanitaria assistenziale. Un grazie all’Asl di Salerno per aver scelto Baronissi per ospitare la “Casa della Comunità” e in particolare all’ingegnere Mimma Grimaldi che ha curato tutto l’iter di attivazione del progetto”.

“A Baronissi – fa eco Antonio Rocco consigliere comunale delegato alla sanità – diamo concreta attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza per la parte salute, una opportunità unica di crescita e rafforzamento del nostro servizio sanitario locale. Una notizia importante che va nella direzione del potenziamento dei servizi territoriali e una più efficace integrazione con tutti i servizi sociosanitari. L’obiettivo è chiaro: rendere la sanità più vicina ai cittadini e portarla nelle comunità locali, per intercettare da subito nuove fragilità e bisogni”.