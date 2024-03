Baronissi, rapinò anziana: 6 anni di carcere per il badante killer

di Rita Milione

Confermata la condanna a sei anni di reclusione per Giuseppe Buono: ieri dal Tribunale di Nocera Inferiore – come riporta il quotidiano La Città – è arrivata la sentenza di Appello per l’uomo di 43 anni originario di Maddaloni, ma residente a Baronissi.

La pronuncia riguarda la prima delle due rapine commesse a luglio 2022. La seconda culminò in un omicidio, in località San Leonardo a Salerno, con vittima la 91enne Maria Grazia Martino.