TG2, Fiorello scherza sul fuorionda di Giacovazzo

di Antonio Jr. Orrico

Una vicenda che era inevitabile portasse con sé degli strascichi. Dopo il caos relativo all’intervento fuorionda del giornalista del TG2, Piergiorgio Giacovazzo, era più che prevedibile che Fiorello desse una risposta o un feedback sulla vicenda. Il giornalista, infatti, in un fuori onda della trasmissione, aveva detto “Che carini! Ora questa avrà 12 trasm…” in riferimento al conduttore siciliano e a sua figlia Angelica, prima che il servizio in onda tagliasse la sua voce.

Dalla Rai subito hanno dato peso alle parole, e l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, aveva annunciato un provvedimento disciplinare per il “commento inappropriato e del tutto gratuito“. Una situazione calda, che però è stemperata dal diretto interessato. Fiorello, infatti, nella puntata del 20 Marzo di Viva Rai2!, ha detto la sua sull’accaduto. I toni usati, però, sono stati decisamente distesi e puliti, con il conduttore siciliano che ha preferito scherzare sull’accaduto e non alimentare ulteriori polemiche.

“Il fuorionda? Anche quando non faccio niente, succede qualcosa. Queste cose scappano. Io e Piergiorgio ci siamo sentiti al telefono e l’abbiamo risolta tra di noi, tra uomini, e poi non ha detto niente di male. Non so se hanno intenzione di punirlo, ma io mi auguro di no. Uno fuorionda è libero di fare quello che vuole, viva la libertà d’espressione.” ha dichiarato Rosario Fiorello.

Il conduttore ha poi chiuso definitivamente la vicenda scherzando: “Mia figlia all’anagrafe si chiama Angelica Fiorello Questa. Ha chiamato Questa mia figlia, che c’è di male? Io mi sono preoccupato non per quello che ha detto, ma per il fatto che ha detto che le daranno 12 trasmissioni. Metti che le danno Sanremo e fa Sanremo insieme a Morgan? A me tocca andare!“