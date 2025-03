Baronissi: Sanità, inaugurato un nuovo punto di Facilitazione Digitale per i cittadini

di Redazione ZON

È stato inaugurato oggi, presso il poliambulatorio di Baronissi dell’ASL Salerno (Distretto Sanitario 67), il nuovo Punto di Facilitazione Digitale, un’iniziativa strategica per rendere il digitale più accessibile e supportare i cittadini nell’uso delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici in ambito sanitario.

All’interno del Punto di Facilitazione Digitale, personale qualificato sarà a disposizione per offrire assistenza gratuita su vari aspetti dell’utilizzo delle tecnologie. Tra i servizi forniti vi sono la prenotazione online di visite mediche, la scelta o la revoca del medico di base, il pagamento dei ticket sanitari, la richiesta di esenzione per reddito, l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico e la gestione di altre pratiche burocratiche online, come le certificazioni anagrafiche, il corredo vaccinale e la telemedicina. Inoltre, verrà offerta formazione pratica sull’uso della piattaforma Sinfonia della Regione Campania, fondamentale per l’accesso ai servizi sanitari digitali.

L’apertura di questo nuovo punto rappresenta un importante traguardo per la città, inserendosi nel quadro della Misura 1.7.2 del PNRR, finalizzata a ridurre il “digital divide” e a garantire una maggiore inclusione digitale, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rispondere alle difficoltà che molti cittadini, specialmente anziani, incontrano nell’utilizzo delle piattaforme digitali e nell’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

“L’apertura di questo Punto di Facilitazione Digitale rappresenta un importante passo avanti per la nostra comunità” – ha dichiarato la Sindaca di Baronissi Anna Petta. “Oggi più che mai, l’accesso ai servizi digitali è essenziale per semplificare la vita quotidiana, ma non tutti hanno le competenze necessarie per utilizzarli autonomamente. Con questo nuovo servizio, garantiamo ai cittadini un aiuto concreto per usufruire dei servizi online della Pubblica Amministrazione e della Sanità pubblica, migliorando allo stesso tempo le loro competenze digitali.“

Il servizio è aperto a cittadini di tutte le fasce d’età, ma particolare attenzione è rivolta agli anziani, che spesso incontrano maggiori difficoltà nell’adattarsi alle innovazioni tecnologiche. Questo punto di facilitazione si propone quindi di abbattere le barriere digitali e rendere le tecnologie più accessibili a tutti. L’apertura del Punto di Facilitazione Digitale a Baronissi rafforza la rete di supporto digitale nella provincia di Salerno, contribuendo all’obiettivo del PNRR di portare almeno il 70% della popolazione italiana a possedere competenze digitali di base entro il 2026. Questo traguardo è essenziale per garantire una società più equa e inclusiva, in cui nessuno venga lasciato indietro nel processo di trasformazione digitale.

“Vogliamo che nessuno resti indietro in questo processo di trasformazione digitale” – ha aggiunto la Sindaca. “Grazie a questo nuovo punto di facilitazione, diamo ai cittadini la possibilità di accedere con più facilità ai servizi online, contribuendo a ridurre il digital divide e a migliorare la qualità della vita di tutti.“

Questo nuovo servizio non solo facilita l’accesso ai servizi pubblici digitali, ma rappresenta anche un passo concreto verso l’inclusione e l’autonomia digitale. Con il supporto di operatori esperti, i cittadini potranno acquisire maggiore confidenza con le tecnologie, imparando a svolgere in autonomia operazioni che altrimenti potrebbero risultare complesse.

L’impegno dell’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Regione Campania, è quello di rendere il digitale uno strumento di inclusione sociale e di miglioramento della qualità della vita, assicurando che tutti i cittadini abbiano accesso alle risorse e alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.