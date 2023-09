Baronissi, Comune aderisce a “Sindaci In Contatto 2.0”

di Antonio Jr. Orrico

Un’iniziativa lodevole, soprattutto per migliorare e agevolare la comunicazione all’interno dello stesso Comune. A Baronissi, il Sindaco e la Giunta hanno promosso e adottato il servizio “Sindaci In Contatto 2.0”, che consente a tutti i cittadini registrati di essere raggiunti tempestivamente da notizie di utilità. Il Comune ha ufficialmente invitato i cittadini a registrarsi per usufruire del servizio di messaggistica relativo a informazioni di emergenza o di utilità pubblica. Sullo stesso sito del Comune, vi è la spiegazione, per filo e per segno di tutto ciò che riguarda il progetto. Il sindaco Valiante ha promosso ufficialmente l’iniziativa, che arriverà a tutti i cittadini.

Sul sito ufficiale del Comune di Baronissi è spiegato il progetto: “Con il servizio “Sindaci in contatto 2.0”, l’Amministrazione offre una nuova opportunità di comunicazione con le fasce di cittadini che sono lontani dal mondo digitale e, per questo motivo, spesso restano esclusi dalle informazioni sui servizi e sulle emergenze. Ci siamo chiesti: Come possiamo raggiungere gli anziani? E abbiamo pensato a un percorso semplificato destinato a chi non ha dimestichezza con i computer o non possiede uno smartphone.“

Ma come funziona il progetto? “I cittadini riceveranno una telefonata sul proprio cellulare con la comunicazione, attraverso una voce registrata o un messaggio di testo. Un esempio. Immaginate che contemporaneamente squillino migliaia di cellulari e il Sindaco possa allertare immediatamente tutti i cittadini del rischio terremoto o di un allagamento di un quartiere o, meglio, della momentanea sospensione idrica in un quartiere.“

Due sono le possibilità: o chiamare il numero telefonico 089 097 8109 dal proprio cellulare oppure collegarsi al sito Sindaci In Contatto.