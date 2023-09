Salerno, il vento crea disagi: allerta fino alle 22

di Antonio Jr. Orrico

Momenti e giornate di tensione. Già da ieri, nel corso del pomeriggio, a Salerno circola un forte vento, che rischia di creare disagi abbastanza imprevedibili. Durante la giornata di ieri, in diversi quartieri sono intervenuti i vigili del fuoco a causa delle forti raffiche di vento. Su Corso Vittorio Emanuele sono caduti alcuni pezzi di fogliame delle palme che abbelliscono il centro cittadino. In altre zone si è registrata la caduta di rami e di pali, fortunatamente senza feriti.

L’allerta meteo, come dichiarato anche dalla Protezione Civile, sarà arancione. Anche nelle zone limitrofe, tra il comune di Salerno e quello di Avellino, si sono registrati forti disagi. Sono stati oltre sessanta gli interventi tra ieri e oggi per via delle forti raffiche. L’intervento più problematico è stato effettuato sul raccordo autostradale Avellino-Salerno dove, poco dopo l’uscita di Serino, in direzione Avellino, un albero di grosso fusto è stato sradicato dal vento ed è finito sulla carreggiata. Per fortuna nessun’auto in transito è stata coinvolta.

Proprio in virtù di questo, il Comune ha deciso di attuare degli interventi drastici. Fino alle 22 di stasera parchi, giardini pubblici ed aree cimiteriali sono chiusi. Questa la decisione principale legata all’allerta meteo. Nell’ordinanza, inoltre, si invitano i cittadini “ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di allerta meteo per rischio idrogeologico e forti raffiche di vento. Si prevedono venti forti o temporaneamente forti e mare agitato con possibili mareggiate.”

Vi sono stati problemi anche a Fratte, con la caduta di un grosso albero che, fortunatamente, non ha creato feriti.