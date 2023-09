Salerno, concluso il campo scuola “Anche io sono la Protezione Civile”

di Redazione ZON

Si è concluso ieri il campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, primo campo estivo organizzato dal Nucleo Comunale della Protezione Civile che ha visto protagonisti per l’intera settimana 20 ragazzi e ragazze tra i 10 e il 16 anni.

Un’esperienza divertente e formativa per questi giovanissimi salernitani che hanno avuto la possibilità, anche grazie al sostegno delle forze dell’ordine e di alcune realtà associative cittadine, di immergersi in un mondo nuovo, di entrare per la prima volta in contatto con le diverse istituzioni coinvolte negli interventi di protezione civile, di fare le prime esperienze sul campo.

Il Sindaco Vincenzo Napoli e l’Assessore Claudio Tringali ringraziano sentitamente tutti i volontari del Nucleo Comunale per il loro generoso impegno e tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione ed al successo della splendida iniziativa.