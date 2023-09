Ufo, il Pentagono lancia un sito con foto inedite

di Antonio Jr. Orrico

Il fenomeno è sempreverde e non invecchia mai. Ciclicamente sbuca una novità che, in qualche modo, scombussola tutto il mondo e ravviva la ricerca relativa ad esso. Il Pentagono ha lanciato un nuovo sito per fornire al grande pubblico tutte le informazioni possibili desecretate sugli Ufo. Se un dipendente del Governo è venuto a contatto con un fenomeno che merita una segnalazione o approfondimento, potrà segnalare direttamente il caso alla AARO (All-domain Anomaly Resolution Office).

Il comunicato di lancio del nuovo sito per gli Ufo recita: “ll Dipartimento della Difesa ha lanciato un sito web per fornire al pubblico informazioni sull’AARO e sui suoi sforzi per comprendere e risolvere i fenomeni anomali non identificati.“

Non solo saranno a disposizione video e foto, ma anche un sistema di risposte alle domande più comuni sui fenomeni del genere.

Il sito, che sarà accessibile al personale militare o di altre agenzie del Governo, sarà anche aperto agli utenti civili, che non potranno però postare le loro segnalazioni.

Il sito sarà a tutti gli effetti la pagina ufficiale per le relazioni pubbliche dell’All-domain Anomaly Resolution Office (Aaro), il nuovo ufficio del Pentagono incaricato di tentare di far luce sulla mole di materiale documentale relativa agli avvistamenti di presunti Ufo. Al momento il sito è raggiungibile all’indirizzo www.aaro.mil ed è ancora in costruzione.

“Il Dipartimento si impegna a garantire la trasparenza nei confronti del popolo americano sul lavoro dell’AARO in materia di UAP. Questo sito web fungerà da sportello unico per tutte le informazioni disponibili al pubblico relative all’AARO e all’UAP, e l’AARO aggiornerà regolarmente il sito web con le sue attività e i risultati più recenti, man mano che nuove informazioni verranno autorizzate per la pubblicazione.” hanno spiegato.