Scuola: quando inizia, quando finisce e i ponti

di Antonio Jr. Orrico

Alla fine, è arrivato Settembre. Siamo nuovamente alla resa dei conti. La scuola riapre a breve per tutta Italia, e come al solito il Ministero è alle prese con le date effettive di apertura e chiusura. Per milioni di studenti in tutta Italia è cominciato il conto alla rovescia per l’inizio dell’anno scolastico. Gli studenti italiani, dalle elementari alle superiori, torneranno sui banchi tra l’inizio e la metà di settembre, quando comincerà ufficialmente l’anno scolastico 2023-2024. Ma quali sono le date prestabilite?

Il calendario della scuola cambierà a seconda delle varie regioni, come al solito. Secondo fonti ufficiali, i primi a tornare a scuola saranno gli alunni di Bolzano, che riprenderanno a studiare il 5 settembre, poi toccherà a quelli di Piemonte, Trentino e Valle d’Aosta, con le lezioni che iniziano l’11 settembre 2023, mentre la campanella suonerà per ultima in Emilia Romagna, Toscana e Lazio il prossimo 15 settembre. La Campania, l’Abruzzo, la Basilicata, il Friuli, le Marche, la Sicilia, l’Umbria e il Veneto cominceranno, invece, il prossimo 13 Settembre.

La data d’inizio della scuola intermedia, quella del 14 Settembre, toccherà invece a Calabria, Liguria, Molise, Puglia e Sardegna. Il 2023 continua ad essere l’anno dei ponti e festività lunghe. Si segnalano, infatti, il mega ponte per la Festa di Ognissanti (da mercoledì 1 a domenica 5 novembre), subito dopo Halloween, e quello della Festa dell’Immacolata, che quest’anno cade di venerdì (8-9-10 dicembre). Seguiranno le vacanze di Natale dal 22 dicembre al 7 gennaio 2024.

Le vacanze di Pasqua, invece, cominceranno il prossimo 28 Marzo e finiranno ufficialmente il 2 Aprile 2024. A scuola, si segnalano le vacanze di Carnevale dal 12 al 13 Febbraio. Ci saranno poi i tradizionali giorni rossi in cui le attività saranno sospese, come il 25 Aprile, il 1 Maggio e il 2 Giugno.