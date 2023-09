Battipaglia, ecco la data del disinnesco della bomba

di Antonio Jr. Orrico

La decisione, alla fine, è stata presa ed è irrevocabile. Ora c’è la data per il disinnesco della bomba rinvenuta nell’area dell’ex zuccherificio di Battipaglia, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La data cerchiata in rosso sul calendario sarà quella del prossimo 1 Ottobre. La decisione è stata adottata ieri mattina nel corso dell’incontro di concertazione in Prefettura. L’incontro è presieduto dalla vicaria Franca Fico, che si è consultata con i colleghi e poi ha scelto.

Le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico avverrà, dunque, il prossimo mese. Quasi sicuramente, il lavoro a cui verranno sottoposti gli artificieri sarà delicato, e il tempo stimato per il suo completamento varierà dalle 8 alle 12 ore. All’esito più accurato del censimento eseguito da parte dei tecnici del Comune di Battipaglia, è emerso che la popolazione da evacuare è equiparabile più al numero d’abitanti di Positano o di Serre. I militari del 21esimo Reggimento genio guastatori di Caserta tireranno fuori di casa 3.500 persone per rendere innocua la maxi-bomba. Questa sarà alta un metro, con un diametro di 38 centimetri.

La bomba fu scagliata a Battipaglia nel corso della Seconda Guerra Mondiale da un aereo britannico. Sarà bloccata la circolazione dei treni e RFI appronterà dei pullman sostitutivi sulla tratta Salerno/Battipaglia.