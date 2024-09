Baronissi, Siniscalco: 700mila euro per la rigenerazione degli impianti sportivi

di Redazione ZON

“Esprimo soddisfazione e gratitudine per il finanziamento relativo alla riqualificazione del centro sportivo G.Figliolia – Palairno“, ha dichiarato il consigliere di FDI Tony Siniscalco.

Investimento fondamentale per la nostra città che viene da 5 anni disastrosi in materia di impiantistica sportiva con uno stadio che è stato totalmente abbandonato: spogliatoi fatiscenti, manto erboso da ripristinare, impossibilita di utilizzo dei campetti interni, chiusi e pericolanti; la medesima situazione si rileva anche per i locali bar, settore ospiti da migliorare oltre ad un accesso dissestato e scomodo e certamente non accessibile.

Lo sport – ha proseguito il Consigliere di FDI – è un argomento molto sentito da tutti i cittadini di Baronissi ed al quale abbiamo prestato particolare attenzione nel nostro programma elettorale; siamo per questo felici che il governo abbia dato una pronta risposta a quanto anche da noi attenzionato durante la campagna elettorale.

L’obiettivo è garantire finalmente alle famiglie, ai giovani, ai bambini, di poter praticare sport su una struttura bella, funzionale e soprattutto sicura. Per Fratelli d’Italia lo Sport continuerà ad essere una priorità.

Come espressione di partito di governo vigileremo sul corretto uso dei fondi, essendo propositivi e dimostrando ancora una volta di agire nell’interesse della città e per il suo migliore sviluppo!“