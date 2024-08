Baronissi, Siniscalco: “La coerenza forse non farà vincere le elezioni, ma fa vincere la verità”

di Redazione ZON

“Nel consiglio comunale di martedì sono stato l’unico consigliere dell’Assise a votare contrario al Bilancio di Assestamento. Un assestamento, appunto, di una previsione di spesa approvata dalla Giunta Valiante e che ha visto a distanza di sei mesi un imbarazzante mescolarsi di voti sullo stesso testo!

Al di la di qualche polemica registrata durante lo svolgimento del consiglio il dato di fatto è che nonostante il bilancio fosse lo stesso i voti registrati sono stati differenti, come le sedie sulle quali erano seduti i votanti!

Contrario anche il mio voto sulle linee programmatiche esposte dal sindaco che, seppur in alcuni punti analoghe al programma proposto in campagna elettorale dal centro destra non può non suscitare dubbi -legittimi – sulla realizzazione, atteso che molti dei progetti ri-proposti sono già da anni in attesa di attuazione. Il riferimento è certamente al sottopasso, già promesso da De Luca alla precedente tornata elettorale, come pure la tanto contesa “città della medicina”; senza dimenticare la scuola di Sava e la Villa Romana; la votazione contraria è stata dettata anche dalla scarsa attenzione su importanti temi come lavoro, commercio, sicurezza e scuola che a breve inizierà e vedrà verosimilmente realizzato il “pasticcio” di cui abbiano tanto parlato in campagna elettorale.

L’attuale amministrazione vede purtroppo ancora molti consiglieri già eletti nella precedente amministrazione (che nn hanno brillato per progetti degni di nota) ma il popolo ha scelto anche molti validi giovani che, insieme ad un sindaco altrettanto giovane e del territorio, auspichiamo possano guidare la città verso un reale miglioramento senza disattendere le aspettative dei cittadini tutti.

Come consigliere di Fratelli d’Italia, in coerenza di pensiero, ieri ho agito convintamente nell’interesse della comunità, votando favorevolmente la proposta sulla convenzione con l’Università degli Studi di Salerno per la costruzione -su una piccola parte dei terreni già destinati a città della medicina- di una nuove strutture sportive universitarie che saranno anche al servizio degli istituti scolastici superiori; un intervento questo che ha visto il favore del centro destra essendo lo sport un punto focale che riteniamo possa essere vantaggio non solo dei giovani ma di tutta la città; infatti tale ampliamento permetterà anche di ospitare le Olimpiadi universitarie del 2026: un importante evento sportivo per tutta Baronissi, che consentirà un incremento del settore turistico, del commercio e delle attività in generale oltre ad una maggiore conoscenza del nostro territorio considerata la partecipazione di oltre 5 mila presenze già stimate.

L’interesse della nostra città sarà al primo posto nella mia azione politica ed amministrativa, perché gli scranni saranno sempre e solo uno strumento per perseguire il migliore e possibile sviluppo di Baronissi.” Queste le parole scritte da Tony Siniscalco stamattina.