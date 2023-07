Baronissi, Valiante promuove progetto per l’autismo

di Antonio Jr. Orrico

Un’iniziativa lodevole, che senza dubbi merita di essere sostenuta e approvata da tutti gli abitanti di Baronissi. Infatti, il sindaco Gianfranco Valiante ha stilato un’intesa, già approvata, tra il Comune e l’Associazione “Casamica“. L’obiettivo è quello di sostenere ed aiutare gli adolescenti con spettro autistico e le loro famiglie. Un problema che, al giorno d’oggi, sotto molti aspetti viene sottovalutato, ma che rappresenta comunque un disturbo da prendere seriamente con le pinze.

L’autismo è un disturbo riconosciuto del neurosviluppo. Attualmente, la ricerca ancora non ha trovato le cause di tale manifestazione, divise tra cause neurobiologiche costituzionali e psicoambientali acquisite. Ma sono ancora in corso studi e ricerche, oltre a programmi per avallare l’ingresso nella socialità di tutti i giorni.

Il programma è dedito a rafforzare il contatto con il problema dell’autismo. Soprattutto, l’obiettivo principale sarà integrare gli adolescenti con spettro autistico in modo molto più semplice rispetto alla prassi. Un occhio di riguardo sarà dato soprattutto alle famiglie. Il comune di Baronissi ha previsto aiuti molteplici, che saranno offerti per migliorare l’amalgama all’interno del tessuto sociale e superare ogni tipo di difficoltà possibile.

Valiante ha scritto appositamente un post su Facebook. L’invito, da parte del sindaco nei confronti di tutti a dare una mano per questo progetto di estrema importanza: “Il progetto “Legami di prossimità per l’autismo” sviluppa interventi per il miglioramento della qualità di vita e il benessere delle persone con autismo attraverso attività gratuite informative, di laboratorio e di parent training.“

Il numero di telefono selezionato per l’assistenza e per qualsiasi informazione riguardante il nuovo progetto di Baronissi è 3922757708.