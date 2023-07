BaronissiFest: sold out alle prime due serate

di Rita Milione

Grandi numeri alle prime due serate in cartellone al BaronissiFest. Dopo il debutto dell’Orchestra Ruah di sabato scorso, ieri sera è stata la volta dell’Harlem Dance Company con uno spettacolo di flamenco che ha davvero trascinato ed entusiasmato la gremitissima platea. Di seguito le parole del Primo Cittadino di Baronissi Gianfranco Valiante:

“Baronissi e i tanti spettatori confermano di gradire a pieni voti il festival e la programmazione artistica e culturale da noi proposta. Tanti anche gli ospiti provenienti da ogni dove, attratti in città dal BaronissiFest, rassegna culturale che e’ anche volano della economia cittadina. Siamo appena al debutto e, per ora, i risultati ci danno ragione ma…. se questo e’ l’inizio abbiamo ragione di essere davvero molto soddisfatti. E stasera, e poi domani e dopodomani, va in scena l’Accademia dello Spettacolo e del Musical”.