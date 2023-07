Ucraina, l’accusa di Mosca: “Zaporizhzhia sarà attaccata”

di Antonio Jr. Orrico

Ancora accuse e un tono che non smette mai di inasprirsi. Tra Russia e Ucraina il fronte resta cocente, esplosivo a tratti, non solo per via delle continue bombe che si dipanano sul suolo. Infatti, è in corso una nuova grave accusa da parte degli ucraini nei confronti dei seguaci di Putin. Secondo l’intelligence ucraina, infatti, le forze russe avrebbero piazzato esplosivi sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Nel suo discorso notturno, Zelensky l’ha ribadito alla nazione intera.

“Ora abbiamo informazioni dalla nostra intelligence che le truppe russe hanno posizionato oggetti simili a esplosivi sul tetto di diverse unità di potenza della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Forse per simulare un attacco all’impianto. Forse hanno qualche altro scenario. Ma in ogni caso, il mondo vede – non può non vedere – che l’unica fonte di pericolo per la centrale nucleare di Zaporizhzhia è la Russia e nessun altro.” ha dichiarato il presidente dell’Ucraina.

La Russia ha controllato la centrale nucleare per 16 mesi, con le agenzie delle Nazioni Unite che hanno ripetutamente esortato entrambe le parti a disimpegnarsi dall’area o rischiare un grave disastro nucleare. Il capo delle forze armate britanniche, Tony Radakin, ha affermato che l’esercito russo ha perso metà della sua efficacia in combattimento dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Il viceministro della difesa ucraino Hanna Maliar ha affermato che le forze del paese guadagnano ogni giorno guadagni nelle aree al di fuori di Bakhmut.

Inoltre, lo Stato maggiore dell’Esercito ucraino ha messo in guardia l’intera popolazione da una possibile epidemia di colera nelle città occupate dalla Russia dell’oblast di Kherson, nel sud del Paese.