Baronissi, aperto ai giovani il campetto dell’Istituto “San Francesco”

di Rita Milione

Abbiamo riaperto ieri ai ragazzi del quartiere “Nuova Irno” il campetto polifunzionale dell’Istituto scolastico San Francesco di Baronissi. Nel periodo di vacanza fino alla fine di agosto, il campetto, dotato di impianto di illuminazione, resterà disponibile, ogni giorno dalle 17.00 alle 21.00, per i giovani del quartiere.

“Abbiamo fatto un patto coi nostri giovani amici: divertimento e sport ma anche rispetto per tutti coloro che condividono la struttura, per le famiglie residenti nei fabbricati adiacenti, per l’impianto stesso. Andrà bene”, ha dichiarato il Sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante.