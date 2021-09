BasketArtisti, Simone Barazzotto contro la Lega Basket

“Hanno organizzato un Celebrities Game senza coinvolgerci. Noi che lo facciamo da 21 anni”: Simone Barazzotto della BasketArtisti tuona contro la Lega Basket

<<Il basket italiano ha scoperto il “Celebrities Game” che noi giochiamo in giro per piccole e grandi città italiane da 21 anni, promuovendo la pallacanestro e raccogliendo fondi per aiutare chi non se la passa bene>>.

Con queste parole Simone Barazzotto, ideatore e presentatore della Nazionale BasketArtisti, stigmatizza il modus operandi della Lega Basket che decide di sostenere un’iniziativa simile alla sua, senza chiamare in causa la formazione di volti noti della tv e dello sport che da decenni scende in campo per sostenere importanti cause sociali.

<<Però gli organizzatori del “Celebrities Game”, la Lega Basket, i padroni della serie A, hanno pensato bene di invitare alcuni nostri giocatori – continua Barazzotto – ma di non considerare minimamente la BasketArtisti che ribadisco essere l’unica Associazione in Italia ad avere una storia di partite con le celebrità! Bastava un invito di cortesia, mettere in campo 2/3 nostri giocatori e ci avreste dimostrato il vostro piacere di collaborare. Abbiamo fatto un evento insieme pochi mesi fa (“Take Care Your Doc” per portare i pasti di Natale ai medici impegnati nei reparti Covid delle città di basket) proposto da noi e totalmente sostenuto dai nostri sponsor, molto apprezzato dalle vostre squadre, e in quell’occasione si parlò molto di ricominciare a lavorare insieme. Avete ragione voi, siete manager, noi saltimbanchi ma molto orgogliosi di esserlo>>.