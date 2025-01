Battipaglia, arriva il 18 gennaio “La Notte Bianca”

di Redazione ZON

Si terrà nella giornata di sabato, 18 gennaio, a partire dalle ore 18:00 il tanto atteso evento de “La Notte Bianca”, originariamente programmato nel dicembre scorso ma successivamente differito a seguito delle avverse condizioni meteo.

L’organizzazione

Organizzata da Gianluca Falcone e fortemente voluta dal Sindaco Cecilia Francese, unitamente all’assessore Pietro Cerullo, la ormai nota manifestazione avrà lo scopo di favorire, anche attraverso le numerose iniziative che si terranno nel corso della stessa, la capacità attrattiva della città in termini commerciali e turistici.

I Ditelo Voi

Ricco e pieno di sorprese il programma, che vedrà come ospiti di eccellenza I Ditelo Voi, un trio comico napoletano divenuto famoso per le numerose e divertenti performance mostrate nel corso della trasmissione Made In Sud, in onda sui canali RAI.

La loro esibizione è prevista per le ore 21:00, e sarà preceduta da un flash mob con Danza con Noi.

Coimba Boys

Le musiche dei Coimba Boys contribuiranno a rendere ancor più frizzante la serata; non potrà mancare, inoltre, il Dj Set a cura di The Music Master, così come la verve di di Riccardo the Voice, il cui spettacolo anticiperà quello dei Ditelo Voi.

Lo shopping

Ma la Notte Bianca sarà anche l’occasione per concedersi qualche acquisto post natalizio. Al riguardo, è prevista l’apertura eccezionale sia dei mercatini in piazza Aldo Moro che di quelli allocati nei pressi della scuola De Amicis, adibiti prettamente alla vendita dell’usato.

Non meno importante, infine, la viva adesione all’iniziativa da parte degli esercenti le attività commerciali a Battipaglia, che garantiranno l’apertura dei negozi offrendo così ai visitatori ampia possibilità di scelta per i loro acquisti.

“Sarà una Notte Bianca ricca di iniziative – sottolinea l’Assessore Pietro Cerullo -. Non mancheranno ospiti di rilievo nazionale ma soprattutto, sono convinto, ci sarà una grande partecipazione di cittadini, e non solo. Attraverso questi eventi siamo convinti di dare un fattivo contributo anche allo sviluppo economico della città. A tal riguardo, mi preme ringraziare i commercianti che operano nel nostro territorio, che hanno compreso la portata delliniziativa garantendo lapertura dei loro negozi“.