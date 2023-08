Battipaglia, disinnesco ordigno bellico: persone evacuate

di Antonio Jr. Orrico

Provvedimenti che sono fondamentali per assicurare la sicurezza di un’intera città. A Battipaglia, sono circa 1200 le persone che rischiano di essere evacuate. Questo a causa dell’intervento, in sicurezza, da parte degli artificieri, per disinnescare l’ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale, rinvenuto nei giorni scorsi in un cantiere edile della città. Un accaduto abbastanza importante, che non si verifica nemmeno per la prima volta. Già in passato, non a caso, c’era stato un allarme bomba per un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale.

Come riportato dal quotidiano “Il Mattino”, oggi in edicola, durante la giornata di ieri si è tenuto un briefing in Prefettura, relativo proprio all’accaduto. Alla riunione hanno partecipato, per l’occasione, i funzionari della Prefettura, gli artificieri dell’Esercito Italiano i rappresentanti delle forze dell’ordine e della protezione civile e i responsabili dell’ufficio tecnico di Battipaglia. Proprio per far luce sul problema, tutti hanno convenuto quanto fosse indispensabile l’evacuazione di una parte della città. La zona dove è stata ritrovata la bomba, a partire da via Turco, sarà evacuata per un raggio di 352 metri.

La bomba è stata rinvenuta a pochi metri dalla linea ferrata e dalla statale 18. Dunque, il giorno del disinnesco sarà bloccata la circolazione dei treni e i veicoli non potranno percorrere parte della statale. Il disinnesco sarà effettuato dagli artificieri del 21esimo Reggimento Guastatori di Caserta che nei giorni scorsi hanno effettuato un sopralluogo. Il rilievo della bomba avverrà di domenica, anche se la data non è stata ancora fissata. Possibile slitti a settembre.