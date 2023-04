Roccapiemonte, bomba carta esplode davanti casa del sindaco: Pagano ringrazia i cittadini per la vicinanza

di Rita Milione

A Roccapiemonte nella notte tra il 7 e l’8 aprile una bomba carta è stata fatta esplodere davanti all’abitazione del sindaco Carmine Pagano. Di seguito il messaggio del Primo Cittadino:

“È nei momenti di difficoltà che diventa determinante, per un Sindaco e per qualsiasi altra persona, sentire l’appoggio, la vicinanza della propria comunità. Intendo, con questo mio messaggio, ringraziare tutti quelli, e sono stati tantissimi, hanno avuto un pensiero per il sottoscritto dopo l’atto intimidatorio subito la notte del Venerdì Santo. A distanza di quasi quindici giorni dall’episodio, sottolineo che le indagini dei carabinieri stanno andando avanti senza soste per scoprire i responsabili di ciò che è avvenuto davanti casa mia e, il giorno dopo, all’ingresso della palazzina dove abita la collega di Castel San Giorgio Paola Lanzara.

Un grazie al Prefetto e al Questore di Salerno, ai Militari dell’Arma, a tutti i rappresentanti delle Forze dell’Ordine che, subito dopo il fatto, hanno immediatamente avviato un massiccio controllo del territorio al fine di assicurare alla giustizia i responsabili. Un ringraziamento ai Colleghi Sindaci, ai rappresentanti del Senato, della Camera dei Deputati, della Regione Campania e della Provincia, ai cittadini di Roccapiemonte e a quelli degli altri Comuni che hanno espresso la propria solidarietà. Insomma, ho sentito un affetto importante, a dimostrazione che il percorso amministrativo ed umano portato avanti insieme alla mia squadra di lavoro è quello giusto. Non rimanere soli, in questi frangenti, è fondamentale per ripartire senza avere nessun timore. Andiamo avanti, insieme, più che mai. Ancora grazie a tutti”.