Roccapiemonte: bomba carta esplode davanti all’abitazione del sindaco

di Attilio Senatore

Apprensione a Roccapiemonte dove nella notte – come riporta salernotoday.it – è esplosa una bomba carta davanti al portone dell’abitazione del sindaco Carmine Pagano. Danni al cancello in ferro e al portone in legno. Al momento del fatto, il primo cittadino non era in casa, ma il boato ha svegliato il quartiere.

La solidarietà al Sindaco

Numerosi i messaggi di solidarietà al primo cittadino a partire dal vicesindaco Roberto Fabbricatore: “L’atto intimidatorio subito dalla famiglia Pagano ed in particolare dall’Amico e Sindaco Carmine Pagano, offende ogni cittadino di Roccapiemonte e tutti coloro che, come noi, mettono la legalità, la trasparenza e il bene comune al centro dei propri progetti politici e di vita quotidiana.”

“Carmine, ti siamo tutti vicini”, aggiunge il primo cittadino di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano, nell’esprimere la sua solidarietà al collega sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, al centro, in queste ore, della vicenda legata allo scoppio di una bomba carta dinanzi alla sua abitazione. “Episodi del genere sono segnali che non vanno sottovalutati e rispetto ai quali le forze dell’ordine sapranno fare piena luce nel frattempo che si faccia chiarezza, è importante che un Sindaco non sia lasciato da solo per dare forza al fronte comune della legalità, del rispetto delle regole, della convivenza sana di una comunità”.