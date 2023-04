Nocera Superiore: maxi sequestro di droga e due arresti

di Attilio Senatore

Arresti e sequestro a Nocera Superiore. Gli uomini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, unitamente ai Carabinieri di Nocera Inferiore, hanno sottoposto a sequestro circa 12 chilogrammi di marijuana, circa 700 grammi di cocaina pura ed altrettanti di hashish, nonché diverse dosi di crack, oltre ad ulteriori 9 proiettili di diverso calibro, 900 euro in contanti ed un’autovettura utilizzata per l’illecito traffico.

Le attività di indagine

L’intervento, che ha preso le mosse – come riporta salernonotizie.it – dagli esiti di un’attività info-investigativa condotta dai Finanzieri della Compagnia di Cava de’ Tirreni, che tenevano già sotto controllo l’autovettura a bordo della quale viaggiavano i due soggetti poi fermati, è avvenuto in un primo momento a Nocera Superiore, all’interno di un garage in uso ai due arrestati, dove è stata rinvenuta gran parte della sostanza stupefacente nonché i proiettili, poi sequestrati.

Le successive fasi della perquisizione, estesisi all’autovettura ed alle abitazioni dei due soggetti, hanno consentito il rinvenimento di ulteriori sostanze stupefacenti, suddivise in dosi e pronte per essere cedute a terzi.

Su disposizione della Procura della Repubblica, i responsabili, un trentacinquenne ed un ventinovenne, entrambi originari di Nocera Superiore, sono stati tratti in arresto.