Decreto Cutro, emendamento sui permessi speciali: ok del Senato

di Rita Milione

Arriva il via libera dal Senato all’emendamento della maggioranza sul giro di vite sulla protezione speciale ma con la riformulazione chiesta dalla stessa maggioranza. Nella lunga seduta di ieri il Senato ha discusso il Decreto Cutro, la maggioranza di centrodestra ha chiesto di modificare l’emendamento sulla protezione speciale, eliminando l’obbligo di rispettare i trattati internazionali.

L’intesa è stata definitivamente suggellata per accelerare l’esame del decreto in Aula al Senato e consentire il voto finale entro il 20 aprile mattina. Il Senato ha poi in serata approvato l’emendamento unitario della maggioranza, a prima firma di Maurizio Gasparri, riformulato, che limita il ricorso ai permessi speciali.

Fra gli emendamenti approvati anche uno che prevede l’apertura a Lampedusa di un punto del 118: “In considerazione del fenomeno dei flussi migratori e delle particolari condizioni geografiche del territorio, nell’ambito del sistema di soccorso della Regione Siciliana, è attivata, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge di conversione, una postazione medicalizzata del 118 presso l’isola di Lampedusa, al fine di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza – urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell’isola e dei migranti”.

La seduta si è chiusa con la lettura dei nomi di tutte le vittime della strage di Cutro. Tutti i senatori si sono uniti in un lungo applauso, tranne quelli di Fratelli d’Italia.