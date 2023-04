Oroscopo Branko Giovedì 20 Aprile 2023: Pesci ottimista

Ariete Bene la vita professionale e privata. Nel lavoro avete buoni influssi nella riuscita dei vostri progetti ma il Sole vi stanca, attenzione alla spossatezza dell’attività fisica. Ci possono essere alte trattative di lavoro.

Toro Oggi per voi comincia una stagione particolare, avrete un maggio molto particolare, pieno di fiori: sposi, spose e uccellini che cantano. Bene la vostra carriera e ottimi influssi sulla vostra casa. Si risveglia la passionalità.

Gemelli Tra un mese festeggerete un nuovo inizio della vostra vita. Oggi ci sono possibilità di fare incontri molto importanti per gli affari.

Cancro Nuovi inizi per il lavoro e per i rapporti sentimentali. Ragazzi e signorine del Cancro non lanciatevi con molto vigore sulle persone.

Leone In arrivo momenti di successi per voi. Nel frattempo ci sono altre occasioni che possono portare guadagni con case e terreni. Obbligatoria la presenza della famiglia, cambiamenti nella realtà famigliare e sentimentale.

Vergine Siete dei geni. Viaggi e denari per voi. Il 16 avrete Giove in Toro che è nella sua postazione migliore. Per quanto riguarda l’amore non ci siamo ancora, ma quasi.

Bilancia Questo mese dell’Ariete è stato pesante per voi. Ci saranno sospiri di sollievo per voi. Potrebbe arrivare un riconoscimento anche se non lo state cercando adesso. Qualcuno in questo caos ha posato gli occhi su voi, apprezzando le vostre qualità. Per i single forse c’è qualcuno/a dagli occhi blu che vi ammira.

Scorpione Cautela nella salute. Bene la ricerca di lavoro e ottime le collaborazioni. Tutti i vostri rapporti saranno sotto esame. La passione che mettete nel vostro lavoro verrà premiata.

Sagittario Controllate la vostra salute. Partite questo weekend!

Capricorno Il processo di rinnovamento nel settore della vita che volete cambiare richiede del tempo. Ci sono nuovi terreni da esplorare. Ottimi i rapporti con i figli o nipoti adolescenti. Questa sera potreste ricevere un gesto d’affetto che vi potrebbe far commuovere.

Acquario Mai come quest’anno o adesso sarete sensibili alle variazioni climatiche e gli stati di salute. Voi sentite il cambio del tempo ancora di più. Sarete soggetti ad esami che saprete superare, so che però è molto dura.