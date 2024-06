Oroscopo Paolo Fox martedì 4 Giugno 2024: Pesci confuso

Ariete La Luna è stata nel vostro segno e ha portato una crescita nella vostra vita. Potreste avere degli eventi già fissati in vista dell’estate. Siete molto forti e stimolati nel fare e nel dire, a chiarire questioni in sospeso.

Toro C’è una profonda trasformazione sotto la lente di ingrandimento di Giove, pianeta che ha portato un dentro o fuori definitivo che è stato anche doloroso ma che con il tempo si è rivelato inevitabile e positivo. Allontanatevi da tutto ciò che vi ha fatto male, incontri e novità sono previsti per la seconda parte dell’anno.

Gemelli Sale l’adrenalina e la voglia di fare è tanta. Il rischio è di finire con lo strafare, quindi agite sempre con prudenza nonostante il cielo favorevole.

Cancro State attenti alle circostanze. Qualcuno potrebbe tentare di infastidirvi mettendovi il bastone tra le ruote. Tranquillizzatevi, nessuno può fermarvi specialmente con la Luna in buon aspetto e il pomeriggio che sarà molto intrigante.

Leone Non riuscirete a fare tutto in questo lunedì, ma giugno porterà comunque un grande recupero. Interessanti le giornate di mercoledì e giovedì. Meglio rimandare impegni importanti.

Vergine L’unica da usare è l’arma della pazienza, anche perché la seconda metà di giugno sarà migliore. Questa settimana potrebbe essere un po’ complessa, soprattutto tra mercoledì e giovedì potrebbe saltare la pazienza.

Bilancia Non mancano le critiche in generale ma questo è il momento per ripulirle. Lo scorso febbraio e marzo sono stati distruttivi, l’agitazione è legata anche ad accuse da rimandare al mittente, attenzione alle questioni legali in sospeso.

Scorpione Si sente un po’ di fatica, ma è poca roba. Adesso si tornano ad avere idee chiare, l’amore può tornare protagonista nella seconda parte di giugno, inoltre non bisognerebbe farsi il sangue amaro cercando di andare contro persone che nel passato non si sono comportate bene.

Sagittario Una vostra affermazione potrebbe essere mal compresa, persone di cui vi fidate non lo diventeranno inaffidabili. Amate il rischio ma non è questo il momento, ogni cosa che dite potrebbe ritorcervi contro. Vi troverete di fronte persone che non vedevano l’ora di attaccarvi, provate a farvi scivolare le cose addosso.

Capricorno Detestate le persone logorroiche, vi piacciono i discorsi chiari e concisi. In questi giorni vorreste fulminare con uno sguardo qualcuno che vi ha fatto del male, potete farlo ma tenete ben presente che chi nasce tondo non muore quadrato.

Acquario La Luna è contraria e porta stanchezza, tuttavia questo stato di cose non bloccherà le grandi iniziative del periodo. Paolo Fox è convinto che molti di voi dopo un momento di instabilità e indolenza stiano già ritrovando la voglia di mettersi in gioco.